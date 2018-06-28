Представители около 120 стран обсудят в штаб-квартире ООН совместную борьбу с терроризмом

Первая международная конференция высокого уровня руководителей контртеррористических ведомств в целях укрепления международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом пройдет 28-29 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Мероприятие посвящено практическим аспектам общих усилий, включая обмен информацией, опытом и ресурсами, борьбу с экстремизмом, включая злоупотребление новыми технологиями, противодействие иностранным террористам-боевикам и роли Всемирной организации в содействии международному контртеррористическому сотрудничеству.

Как рассказал высокопоставленный представитель ООН, ожидается участие около 120 стран, 25 международных организаций и ста общественных организаций. По его словам, почти сто государств будут представлены на уровне глав или заместителей глав контртеррористических ведомств и министров внутренних дел.

На открытии форума выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по инициативе которого была созвана международная конференция.

В ходе форума запланировано более 20 мероприятий "на полях", а также несколько сессий, первые две из которых состоятся в закрытом формате в связи с обсуждением "чувствительной информации".