Лидеры стран ЕС обсудят миграционный кризис, отношения с США

Миграционный кризис, охвативший Евросоюз три года назад и ставший одной из главных причин решения Великобритании покинуть сообщество, вновь в центре внимания лидеров ЕС. Главы государств и правительств 28 стран ЕС на открывающемся в четверг двухдневном саммите в Брюсселе в очередной раз попытаются найти выход из сложившейся ситуации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, лидеры входящих в сообщество государств намерены обсудить отношения между ЕС и США, которые, по мнению председателя Евросовета Дональда Туска, находятся под огромным давлением и могут развиваться по наихудшим сценариям. Во второй день саммита запланировано заседание по Brexit в формате 27 стран ЕС, то есть без Великобритании.

В неофициальную повестку встречи глав государств и правительств ЕС входит вопрос продления санкций против России. Лидеры стран-членов ЕС, как сообщил журналистам представитель Совета ЕС, планируют принять политическое решение о продлении экономических ограничительных мер в отношении Москвы на полгода.