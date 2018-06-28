Европейские индексы - 27-06-18
МОСКВА, 28 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.93% и составил 12348.61 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.87% и составил 5327.20 пункта, британский FTSE вырос на 1.11% и составил 7621.69 пункта, а российский RTSI вырос на 1.01% и составил 1124.84 пункта.
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