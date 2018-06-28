На чемпионате мира по футболу состоятся последние игры группового этапа. В борьбу вступают команды групп G, H.

Как передает «Арменпресс», в 18:00 по ереванскому времени встретятся команды Японии и Польши, а также команды Сенегала и Колумбии. У Японии и Сенегала – по 4 очка, у Колумбии – 3, у Польши – 0 очков.

В Группе G в 22:00 по ереванскому времени встретятся команды Панамы и Туниса, Англии и Бельгии. У команд Англии и Бельгии – по 6 очков, у Панамы и Туниса очков нет.

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