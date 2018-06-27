Швейцария не смогла победить Косту-Рику: Группа Е

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира Швейцария сыграла вничью с командой Коста-Рики - 2։2.Полузащитник сборной Швейцарии Блерим Джемаили признан лучшим футболистом матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Коста-Рики.

Как передает «Арменпресс», игра завершилась со счетом 2։2, а Джемаили забил гол.



Сборная Швейцарии с 5-ю очками заняла второе место в группе и в 1/8 финала сыграет с командой Швеции.

Фото - FIFA