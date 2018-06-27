Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июнь

Арестована жена Манвела Григоряна


Назик Амирян, жена депутата Национального Собрания Манвела Григоряна, арестована. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Специальной следственной службы.

Назик Амирян арестована по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 235 УК Армении (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации