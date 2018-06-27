Арестована жена Манвела Григоряна
Назик Амирян, жена депутата Национального Собрания Манвела Григоряна, арестована. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Специальной следственной службы.
Назик Амирян арестована по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 235 УК Армении (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
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