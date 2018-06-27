Армянский депутат на заседании “Евронест” отметил важность прозрачного и всестороннего расследования коррупционных рисков

На пленарном заседании Парламентской ассамблеи “Евронест” 27 июня глава армянской делегации Армен Ашотян выступил с речью о последствиях политической коррупции и борьбе с ней. Как сообщает Арменпресс, в ходе заседания в основном обсуждались “азербайджанская прачечная”, вопросы о наличии системного взяточничества в Азербайджане и борьбе с ним.

В своем выступлении Ашотян подчеркнул важность прозрачного и всестороннего расследования коррупционных рисков как на международном, так и на национальном уровнях, проявляя нулевую терпимость к любой политической коррупции и взяточничеству.

Армен Ашотян призвал Европарламент и страны Восточного партнерства принять меры против тех политиков из своих стран, имена которых упоминаются в международных докладах в контексте непрозрачных и связанных с коррупцией сделок, а политические группы Европейского парламента - очистить свои политические партии от коррумпированных элементов.