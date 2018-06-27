Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июнь

Премьер-министр обсудил с послом Швеции вопросы дальнейшего развития армяно- шведских отношений


Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Швеции в Армении Мартину Куик.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил, что правительство Армении заинтересовано в развитии армяно-шведских отношений в разных сферах и подчеркнул важность деятельности посла с точки зрения достижения конкретных результатов. Никол Пашинян подчеркнул необходимость увеличения объема товарооборота и добавил, что правительство придает большое значение привлечению иностранных инвестиций и расширению бизнес связей. Премьер-министр подчеркнул, что новые власти Армении поставили перед собой амбициозные цели, и добавил, что их реализацию считает приятной обязанностью.

Посол заверила, что сделает все возможное, чтобы придать новый импульс двустороннему сотрудничеству. Мартина Куик отметила, что Швеция готова к тесному сотрудничеству с правительством Армении в сферах укрепления демократии, борьбы с коррупцией, защиты прав человека, экономического развития и других областях.

Собеседники также коснулись дальнейшего развития отношений Армения-Европейский союз. Никол Пашинян придал большое значение реализации проектов Восточного партнерства и программ, предусмотренных в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации