Премьер-министр Армении принял делегацию лидеров и представителей восточных апостольских церквей Австралии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию лидеров и представителей восточных апостольских церквей Австралии во главе с архиепископом Робертом Раббатом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр поприветствовал визит духовных лиц в Армению и выразил уверенность в том, что он будет способствовать укреплению и сближению связей с Армянской Апостольской церковью. Никол Пашинян придал важность единству и расширению сотрудничества христианских народов во благо мира и стабильности.

Архиепископ Роберт Раббат подчеркнул прочные связи армянской общины Австралии с церковью и отметил, что тесные отношения между церквями важны также с точки зрения предотвращения насилия и геноцидов в мире. Он добавил, что рад мирному завершению политических событий в Армении и пожелал успехов новому правительству.

В ходе встречи премьер-министр ответил на ряд вопросов духовенства, которые касались приоритетов правительства в различных сферах, в том числе борьбы с коррупцией, экономического развития, укрепления демократии и т.д.