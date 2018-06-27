Глава МИД Беларуси обсудил процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта с сопредседателями Минской группы

Состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), а также Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Анджеем Каспшиком.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД Беларуси, сопредседатели Минской группы и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ проинформировали Макея о ситуации в зоне конфликта и предпринимаемых ими усилиях по нагорно-карабахскому урегулированию.

В ходе встречи были также обсуждены актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ, возможный вклад Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В рамках визита сопредседателей Минской группы в Минск состоялась их встреча с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко.