В Азербайджане серьезно ограничена деятельность НПО: доклад ПАСЕ

На летней сессии ПАСЕ 27 июня был принят доклад депутата из Люксембурга Ива Крушена о нарушениях прав гражданского общества в ряде странах-членах Совета Европы.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, среди стран-нарушителей указан Азербайджан, где серьезно ухудшились условия для деятельности неправительственных организаций, включая законодательные меры.

Ранее Совет Европы уже призывал власти Азербайджана отменить законодательство об НПО, налагающее неуместные ограничения на их деятельность, и учесть мнение Венецианской комиссии.

Однако власти Азербайджана в 2015-2016 гг. ужесточили законодательство страны относительно прав НПО, запретили деятельность иностранных доноров в Азербайджане, взяли под полный контроль деятельность НПО, фактически запретив НПО получать иностранные гранты.

Именно из-за этого Инициатива прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) понизила, а затем и приостановила членство Азербайджана в этой структуре.

Свою критику этой политике властей высказали многочисленные международные организации, в ответ власти только ужесточали репрессии против гражданских активистов и фактически разгромили независимые НПО страны, обвиняя их в работе на враждебные иностранные круги.

Несмотря на многочисленные призывы и резолюции Совета Европы к официальному Баку положить конец этой политике, власти Азербайджана продолжают их игнорировать, отмечено в докладе.