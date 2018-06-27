Бывшему первому заместителю начальника Службы государственной охраны Армении Вачагану Казаряну предъявлено обвинение. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Специальной следственной службы Армении, обвинение предъявлено по ст. 301.1 (незаконное обогащение) и ч. 2 ст. 314.3 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений или записей, подделка, подчистка или внесение иных числовых записей или изменений, а также составление или выдача ложных документов в корыстных целях, или из иных личных побуждений) Уголовного кодекса РА.

В результате оперативно-розыскных действий, предпринятых Службой национальной безопасности Республики Армения в рамках уголовного дела, расследуемого Специальной следственной службой РА, 25 июня у входа в здание ЗАО "Юнибанк", находящегося по адресу: Ереван, ул. Чаренца-12, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 301.1 Уголовного кодекса РА (незаконное обогащение), в административное здание СНБ РА был подвергнут приводу находящийся в кадровом резерве СНБ генерал-майор Вачаган Казарян.

После привода последний в ходе личного досмотра представил содержимое находящегося в его руках портфеля при выходе из здания ЗАО «Юнибанк», где находилось 120 тысяч долларов США, а также 436 млн. драмов РА, снятых с депозитного счета, зарегистрированного на имя Вачагана Казаряна.

По словам Вачагана Казаряна, он обналичил сумму с целью ее возвращения настоящему владельцу, которого он не пожелал назвать.

В ходе личного досмотра Вачаган Казарян представил имеющиеся в его кармане 500 долларов США и 213 тысяч драмов на личные расходы, а в сопровождавшем его в банк автомобиле "Лексус" были обнаружены 50 тысяч долларов США.

По имеющейся у Службы национальной безопасности оперативной информации, в случае незадержания Казаряна, последний собирался обналичить 860 миллионов драмов, находящихся на его счету в ЗАО “Ардшинбанк”, и 690 миллионов драмов, находящихся на личном счету его супруги Рузанны Бегларян. В общей сложности, сумма составляла 1,5 млрд. драмов.

Казарян, обвиняемый в незаконном обогащении, за получение наличных денег собирался выплатить ЗАО "Ардшинбанк" 17 миллионов драмов РА.

В ходе обыска Вачаган Казарян сообщил, что он забыл указать денежные средства, находящиеся на его счетах в ЗАО “Юнибанк” и “Ардшинбанк” в декларации, представляемой Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц.