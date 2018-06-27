Президентские выборы в Азербайджане были недемократичными: доклад ПАСЕ

Досрочные президентские выборы 11 апреля в Азербайджане прошли в условиях ограниченных свобод и в соответствии с законами, ограничивающими основные права и свободы, без коих нет подлинно демократических выборов. Справедливые и свободные выборы невозможны в репрессивной политической обстановке, где скомпрометированы демократические принципы и не соблюдается верховенство закона. На этом фоне и в отсутствие плюрализма даже в средствах массовой информации, на этих выборах не было подлинной конкуренции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, об этом говорится в заключении доклада ПАСЕ о президентских выборах в Азербайджане, подготовленном румынским депутатом Bиорелом Бадаа и принятым на сессии ПАСЕ в Страсбурге во вторник 26 июня.

B докладе также отмечается, что в Азербайджане скомпрометированы демократические принципы и не соблюдается верховенство закона.

Даже кандидаты в президенты воздерживались от того, чтобы оспаривать или критиковать нынешнего главу государства, который на тот момент был таким же кандидатом в президенты.

Ранее Bенецианская комиссия Совета Европы раскритиковала изменения в Конституцию Азербайджана, которые позволили президенту назначать вице-президента, распускать парламент и объявлять внеочередные выборы.

Досрочные президентские выборы проходили в условиях политического доминирования правящей партии "Ени Азербайджан" во главе с Ильхамом Алиевы, который стал главой государства четвертый раз подряд.

День выборов характеризовался повсеместным пренебрежением к обязательным процедурам и многочисленными случаями серьезных нарушений и отсутствия прозрачности.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила, что явка избирателей составила 74,5%.

Международные наблюдатели зафиксировали многочисленные случаи нарушений обязательных процедур.

Голосование было оценено отрицательно на 12% ( более чем 1 300 избирательных участков), что является очень большим числом и вызывает серьезную озабоченность.

Работники избирательных участков не только не выполняли ключевые процедуры, но и мешали работе наблюдателей. Тем не менее, наблюдатели фиксировали факты массового вброса бюллетеней в избирательные урны на (4% участков), подделки подписей в списках избирателей (8%), группового голосования на нескольких участках (3%).

Нарушения правил использования чернил на пальцы голосующих (17%) и выдача бюллетеней без подписи избирателя (11%).

На 72% избирательных участках присутствовали неизвестные лица, которые вмешивались в работу Избирательной комиссии и давали им указания. При этом, официальным наблюдателям не разрешалось проверять списки избирателей.

Международные наблюдатели отрицательно оценили более половины из 133 подсчетов голосов из-за грубых нарушений и преднамеренных фальсификаций.

На половине Избирательных участках не сравнивались подписи в списках избирателей с числом бюллетеней в урнах.

Было зафиксировано и большое количество других серьезных нарушений, которые перечисляются в 16-и страничном докладе.

B докладе также дается оценка предвыборной ситуации, которая характеризуется отсутствием плюрализма, права на свободу выражений и собраний, давлением на госслужащий с целью поддержки кандидата от власти.

Медиа-среда в стране характеризуется крайним ограничением свободы выражения. На телеканалах и радио нет плюрализма, как и большинстве электронных ресурсов и веб-сайтов. Гражданское общество и НПО страны были удалены от процесса мониторинга и оценки выборов, отмечено в докладе.

Попытки членов азербайджанской делегации оспорить выводы и оценки этого доклада на сессии ПАСЕ в Страсбурге, потерпели провал.