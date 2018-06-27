Никол Пашинян принял Алексиса Оганяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял соучредителя социальной сети Reddit Алексиса Оганяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр поприветствовал визит Оганяна в Армению и отметил, что рад его успехам и каждой удаче соотечественников из диаспоры. Никол Пашинян придал важность реализации потенциала армянского народа на благо и развитие Армении.

Алексис Оганян представил свои впечатления о родине и пожелал новому правительству во главе с Николом Пашиняном плодотворной работы и успехов. Отметив, что это его шестой визит на родину, Оганян добавил, что будет рад внести свой вклад в развитие информационных технологий в Армении.

В этом контексте собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИТ и вопросы, связанные с возможностями Алексиса Оганяна заниматься бизнесом в Армении.