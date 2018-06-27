Си Цзиньпин заявил Мэттису, что Китай не уступит ни пяди своей земли

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом заявил, что Китай не уступит ни пяти своей земли, но и на чужие территории не претендуют, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении министерства обороны КНР.

Самой чувствительной темой в двусторонних отношениях Китая и США является тайваньский вопрос. Китай неоднократно выражал протесты и требовал от США прекратить поставки оружия острову, прервать любые официальные контакты и придерживаться политики одного Китая.

Кроме того недовольство Пекина также вызывает постоянное появление американских военных кораблей и самолетов в акватории Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. США, в свою очередь, заявляют, что это международные воды, где действует режим свободы судоходства.

"Что касается вопросов суверенитета и территориальной целостности Китая, то наша позиция очень решительная и ясная. Мы не уступим ни пяди земли своих предков, но ни куска чужого нам не нужно", — заявил Си Цзиньпин.

Он отметил, что связи между вооруженными силам являются важной составляющей двусторонних отношений и призвал укрепить контакты на высоком уровне между вооруженными силами двух стран.

"Укрепление контактов на высоком уровне между армиями двух стран поможет устранению подозрений, предотвращению ошибочных суждений и происшествий", — отметил Си Цзиньпин.

Китайский лидер выразил надежду на то, что вооруженные силы двух стран укрепят взаимодоверие, углубят сотрудничество и будут стремиться к тому, чтобы связи между вооруженными силами стали стабилизатором китайско-американских отношений.