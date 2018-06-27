Азиатские индексы - 27-06-18

ТОКИО, 27 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.31% и составил 22271.77 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.02% и составил 1731.45 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.10% и составил 2813.18 пункта, а HANG SENG снизился на 1.82% и составил 28356.26 пункта.