В Индии мужчина подал на развод сразу после свадьбы, выяснив, что у его жены "растет борода" и что она говорит "мужским голосом", как передает Арменпресс, об этом сообщает Times of India.

Мужчина, которого в заметке называют Рупеш (указано, что имя изменено), заявил суду, что не видел лица своей жены ни до свадьбы, ни во время церемонии (ее лицо было закрыто дупаттой — длинным индийским шарфом). Родственники невесты Рупеша не позволили ему посмотреть на нее.

"Когда я впервые увидел Рупу (имя также изменено — ред.), на ней был макияж. Проведя с ней неделю, я отправился в город на работу. Но когда я вернулся, то заметил, что она носит бороду, и еще понял, что ее голос похож на мужской", — объяснил Рупеш.

Когда он сообщил об этом родственникам со стороны жены, они объявили, что у него нет выбора, и ему придется жить с ней. В итоге, как отмечает Times of India, дело дошло до полиции, и Рупеш в итоге подал заявление о расторжении брака.

Адвокаты Рупы утверждают, что все претензии мужчины "лживы и ни на чем не основаны". Они также обвиняют членов семьи Рупеша в "психологических и физических пытках".

Выслушав обе стороны, суд отклонил заявление индийца о расторжении брака, заявив, что на таких условиях развод состояться не может.