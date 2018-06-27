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Глава МИД Армении с официальным визитом посетит Берлин


По приглашению министра иностранных дел Германии Хайко Маасa 28-29 июня министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с официальным визитом посетит Берлин.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе визита запланированы встречи Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле, а также госсекретарем министерства внутренних дел Германии Хельмутом Тайхманом.

Министр иностранных дел Армении также встретится с президентом фонда “Конрад Аденауэр” Норбертом Ламмертом.




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