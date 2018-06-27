Макрон назначил спецпредставителя по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего спецпредставителя по Сирии, им стал французский посол в Иране Франсуа Сенемо, как передает Арменпресс, об этом сообщил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

"Я также хотел обратить ваше внимание на одно назначение – господина Сенемо, который в настоящее время является послом в Иране и покинет этот пост 27 августа. Новый посол, безусловно, будет назначен. Он (Сенемо) будет c настоящего момента личным представителем президента республики по Сирии", — сказал Гриво на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что речь об открытии посольства Франции в Сирии не идет.