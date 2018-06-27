Мэр Еревана встретился с вице-губернатором Санкт-Петербурга

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с вице-губернатором Санкт-Петербурга Анной Митяниной, прибывшей в Ереван в рамках проводимых в столице Дней Санкт-Петербурга.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав очередной визит делегации Санкт-Петербурга, мэр Тарон Маргарян еще раз подтвердил готовность мэрии Еревана еще больше развивать и расширять многостороннее сотрудничество с северной столицей РФ.

Выразив благодарность за теплый прием и готовность укреплять и углублять взаимодействие, вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина в свою очередь подтвердила взаимную готовность. Пользуясь случаем, Анна Митянина передала мэру Тарону Маргаряну теплые приветствия губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, подчеркнув, что нынешнее тесное сотрудничество между Санкт-Петербургом и Ереваном, несомненно, обусловлено искренней и бескорыстной дружбой глав двух городов.

Выразив благодарность за теплые слова, мэр Тарон Маргарян в свою очередь попросил передать губернатору Георгию Полтавченко приветствия и еще раз заверил, что мэрия Еревана высоко ценит тесное сотрудничество с Правительством Санкт-Петербурга и в рамках своих полномочий всегда готова содействовать в инициировании и реализации новых программ.