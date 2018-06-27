Алексиса Оганяна воодушевляют воспитанники центра “Тумо”, и он никогда не расстается с армянской серебряной монетой
Соучредитель социальной сети Reddit Алексис Оганян направил видеообращение из парка “Тумо”, отметив, что его вдохновляют студенты Центра творческих технологий «Тумо». Как сообщает Арменпресс, он поприветствовал всех на армянском языке и сказал:
“Каждый раз, когда я приезжаю в Армению, Ереван, меня все больше и больше впечатляет все, что происходит в “Тумо”. Это институт мирового класса. Я предприниматель и инвестор в области технологий, и я очень горжусь тем, что вижу такую хорошую и прекрасную структуру в Армении. Он такой хороший и мощный, как те, которые я видел в силиконовой долине, в других мировых техлабах”.
На своей странице в Instagram Алексис Оганян опубликовала фотографию и написал, что один из его лучших друзей подарил ему серебряную монету из Армении с изображением Арарата и Ковчега Ноя.
“С тех пор я всегда храню его у себя, где бы я ни был”, - написал он.
Видео со страницы Оганяна в социальной сети Facebook