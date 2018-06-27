Туск: Евросоюз должен готовиться к худшим сценариям в отношениях с США

Евросоюз должен быть готов к худшим сценариям в отношениях с США, надеясь при этом на лучшее. Как передает Арменпресс, об этом говорится в письме главы Евросовета Дональда Туска, направленном лидерам 28 стран ЕС в преддверии встречи в Брюсселе.

"Я считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к наихудшему сценарию", - сказал он.

Туск подчеркнул, что отношения с США находятся в плохом состоянии. "Несмотря на наши неутомимые усилия сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Трампа. К сожалению, разногласия выходят за рамки торговли", - отметил он, добавив, что на саммите он поделится своей оценкой того, как обстоят дела в этом вопросе.





