Евросоюз ужесточает контроль за трансграничным провозом наличных

Комитет постоянных представителей Евросоюза проголосовал в среду за ужесточение контроля за ввозом/вывозом наличных денег, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Согласно новым правилам, любой гражданин, который имеет при себе сумму €10 тыс. или более, обязан задекларировать ее в таможенных органах. "Декларация должна быть предоставлена безотносительно к тому, перевозит ли путешественник наличные с собой, в багаже или в транспортных средствах", - говорится в сообщении.

По новому регламенту контроль будет вестись за банкнотами, банковскими чеками, предоплаченными банковскими картами и золотом. Если наличные пересылаются по почте, курьерской службой или в контейнерах, у властей будет право запросить у отправителя или получателя декларацию в письменной или электронной форме.

Нововведения предстоит утвердить Европарламенту и Совету ЕС. Закон вступит в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза.