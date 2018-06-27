Сообщения об отставке мэра Еревана Тарона Маргаряна не подтверждаются

Начальник Управления мэрии Еревана по связям с общественностью Артур Геворкян не подтверждает сообщения об отставке мэра Еревана Тарона Маргаряна.

В беседе с Арменпресс Геворкян прокомментировал заявление лидера фракции “Елк” Давида Хажакяна, утверждавшего, что мэр Тарон Маргарян уже написал заявление об отставке.

Геворкян сказал, что у них нет такой информации. “Я видел это заявление, я не подтверждаю его, и я говорю, что подобной информации нет”, - сказал он.

Вчера мэр Еревана не присутствовал на заседании Совета старейшин из-за проблем со здравьем.