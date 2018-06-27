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СМИ: более 450 боевиков сложили оружие в провинции Дераа на юге Сирии


Группа боевиков вооруженной оппозиции - свыше 450 человек - сдалась в среду сирийской армии в населенном пункте Шаара на северо-востоке провинции Дераа (110 км от Дамаска).

Как передает Арменпресс, об этом сообщила правительственная телестанция Al Ikhbariya. По ее информации, боевики сложили оружие и согласились по условиям амнистии пройти проверку в правоохранительных органах.

Ранее на северо-востоке Дераа несколько крупных отрядов вооруженной оппозиции перешли на сторону сирийских войск, что позволило освободить районы Ладжат и Босра-эль-Харир.



 

 

 




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