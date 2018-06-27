Петербургская делегация воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Возглавляемая вице-губернатором Санкт-Петербурга Анной Митяниной, делегация, находящаяся с официальным визитом в Ереване, в сопровождении заместителя мэра Еревана Давида Оганяна посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, где воздала дань уважения памяти Святых Мучеников Геноцида армян. Об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.