МИД Турции обвинил ЕС в несправедливом отношении к Анкаре

Турция вновь обвинила Европейский союз в несправедливом отношении к республике. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД страны.

"ЕС в очередной раз продемонстрировал несправедливое и нечестное отношение к Турции. Заявления о том, что наша страна отдаляется от ЕС, являются лицемерными и не соответствуют действительности", - отмечается в коммюнике внешнеполитического ведомства.

Совет ЕС 26 июня распространил итоговое заявление, в котором говорится о том, что "Турция отдаляется от Евросоюза", а переговоры о вступлении Анкары в состав сообщества зашли "практически в тупик". Совет также подчеркнул, что приостановлена работа по модернизации таможенного союза ЕС-Турция. Кроме того, Европейский союз обеспокоен чрезвычайно обеспокоен ситуацией с "верховенством закона" в Турции.