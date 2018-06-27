Французские мясники просят у правительства защиты от веганов

Глава французской ассоциации мясников в открытом письме обратился к властям с просьбой защитить мясные лавки от агрессивных веганов, которые стремятся нанести ущерб "целому сегменту французской культуры" потребления мяса, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Веганы закидывают камнями мясные лавки, рисуют граффити на витринах и используют другие формы вандализма, чтобы пропагандировать свою философию, говорится в письме Жана-Франсуа Гиара.

Он отмечает, что за последние несколько месяцев во Франции облили кровью витрины 15 мясных лавок.

"Эти люди стремятся посеять террор и заставить целую ветвь французской культуры исчезнуть", - пишет он.

Веганы стремятся "навязать абсолютному большинству людей свой образ жизни, или даже свою идеологию", - возмущается Гиар.

Вегетарианцы и веганы составяют небольшую часть населения Франции: проведенный в 2016 году опрос, показал, что мясо в пищу не употребляют около 3% французов.