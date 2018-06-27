Еврейское кладбище в селе Ехегис говорит о наличии там средневекового еврейского поселения

В Вайоц Дзоре, в селе Ехегис, на левом берегу реки Ехегис находится еврейское кладбище 11-13-х веков. Ни в одной стране мира, кроме Армении, не сохранились средневековые еврейские кладбища.

Как передает «Арменпресс», сюда совершают паломничество сотни еврееев со всего мира.

Первый мавзолей был построен здесь в конце 13-го века, последний - в 14-м веке. Это означает, что еврейская община жила здесь примерно 100 лет. Говорят, что это были персидские подданные. По одной из версий, это были согнанные в Иран евреи, которые перебрались в Армению, и, поскольку область Вайоц Дзор близка к иранской границе, они обосновались здесь.

В истории не упоминается, что здесь захоронены евреи, однако об этом говорят надписи на надгробиях и мавзолеях.

На базальтовых надгробиях имеются надписи на иврите, иногда – на арамейском, они позволяют сделать примерное заключение о еврейской общине. Можно судить и о преданных земле покойниках. Есть цитаты из библии. Несколько надгробий были использованы в качестве строительного материала для моста и основания мельницы.

Одна из надписей гласит: «Сын Давида Баба умер в месяце Таммуз 1600-го года». Летоисчисление – по календарю восточных евреев, это соответствует 1289 году нашего календаря. Далее надпись на арамейском содержит пожелания сладких воспоминаний и покоя душе покойного.

На другом надгробии отец. Цитируя пророка Исайю, скорбит о смерти малолетнего сына и говорит о своей вере в бессмертие души.

Еврейское кладбище в селе Ехегис было онмаружено еще в советские годы. В годы независимости оно стало очагом культуры. Сейчас каждую неделю сюда приезжают туристы из Израиля, ставят камни на мавзолеях. Ни в одной стране мира, кроме Армении, не сохранились средневековые еврейские кладбища. Израильтяне очень благодарны армянскому народу за это. Здесь сохранилось около 40 надгробий, они свидетельствуют о том, что в средние века здесь жила еврейская община, а также говорит о многонациональности Армении.