В Ucom действует предложение «Доступные пакеты интернета в Грузии»

В период летних каникул компания Ucom предлагает своим абонентам мобильной связи воспользоваться пакетами интернета в роуминге объемом в 100 МБ, 300 МБ и 1ГБ, что является более доступным вариантом мобильного интернета в роуминге зарубежом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании Ucom.

Как сообщает пресс-служба компании, в частности, с 27 июня, выбрав один или несколько из указанных пакетов и подключившись к сети операторов Magticom или Geocell в Грузии, абоненты смогут воспользоваться пакетами интернета в 100 МБ, 300 МБ и 1ГБ соответственно за 1200, 3000 и 8000 драмов в течение 30 дней.

Просто необходимо предварительно активировать услугу роуминга перед отбытием из Армении, набрав 121# или 121*1#.

Напомним также, что этим летом абоненты Ucom имеют возможность воспользоваться мобильным интернетом по доступному тарифу в 15 драмов/МБ в Египте, Греции, Италии, Испании и еще 39 странах