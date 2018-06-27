В КСИР заявили о долге иранцев помочь властям преодолеть экономические проблемы

Главнокомандующий корпусом Стражей Исламской революции генерал Яхья Рахим Сафави в среду заявил, что обязанность каждого гражданина Ирана - помочь иранскому правительству преодолеть экономические трудности. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство "Фарс".

"Это наш долг работать вместе, чтобы помочь уважаемому правительству и другим правительственным органам преодолеть экономические проблемы", - сказал он.

"Мы должны нейтрализовать планы врага по развязыванию экономической войны и проведению психологических операций", - подчеркнул глава КСИР.

В Тегеране и других городах Ирана с понедельника проходят акции протеста на фоне резкого падения стоимости национальной валюты.

Сотрудники полиции для сдерживания протестующих были вынуждены применить слезоточивый газ.

Накануне представитель американского Госдепартамента сообщил, что Вашингтон требуетот государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций.

США в мае объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном и постепенном восстановлении санкций против Тегерана.