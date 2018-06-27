Ученые обнаружили продлевающее жизнь вещество

Ученые обнаружили специфический фермент, влияющий на процесс старения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом сообщается на портале EurekAlert.

Специалисты Университета Маршалла выяснили, что вещество под названием натрий-калиевый аденозинтрифосфатаза принимает участие в цикле генерации активных форм кислорода (АФК), продлевая молодость организма.

Исследователи провели эксперименты на мышах. В течение года грызунам выдавали пищу с высоким содержанием жиров и углеводов. Такая "диета" приводит к появлению выраженных признаков старения, поскольку в организме синтезируется большое количество кислородных радикалов, вызывающих окисление и гибель клеток. При этом у части мышей, получавшей инъекции фермента, соответствующие процессы значительно замедлялись.

Также ученые провели необходимые тестирования на клетках соединительной ткани человека, получив аналогичные результаты. Специалисты подчеркивают, что после клинических испытаний фермент может стать основой антивозрастной терапии.