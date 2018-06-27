Никол Пашинян сделал назначения в аппарате премьер-министра
14:13, 27 Июнь, 2018
Никол Пашинян сделал некоторые назначения в аппарате премьер-министра Армении. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 27 июня Маргарит Азарян назначена начальником управления по кадрам в аппарате премьер-министра Армении. Мари Карапетян назначена начальником финансово-экономического управления в аппарате премьер-министра Армении. Цовинар Амбарцумян назначена начальником управления по внешним связям в аппарате премьер-министра Армении. Арам Мелконян назначен начальником управления по экспертизе программ в аппарате премьер-министра Армении. Как передает «Арменпресс», решение размещено на сайте-gov.am.