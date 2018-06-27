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Эмоции болельщиков: как фанаты реагировали на итоги матчей ЧМ-2018


Чемпионат мира по футболу — 2018 в России продолжается, принося болельщикам из разных стран много эмоций, как радостных, так и не очень, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

 


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