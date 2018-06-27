Эксперты оценили ущерб экономике ФРГ от матча Германия - Южная Корея

Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между командами Германии и Южной Кореи может нанести экономике ФРГ ущерб в размере от 130 млн до 200 млн евро. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом передает Deutsche Welle.

Эксперты кельнского Института немецкой экономики (IW) подсчитали, что многие в Германии, вероятно, будут смотреть матч с Южной Кореей на рабочем месте.

Матч пройдет в среду на стадионе "Казань Арена", начало намечено на 17:00 по московскому времени, в Германии будет на час меньше, то есть рабочий день еще не закончится как минимум для 30% сотрудников немецких компаний, оценили в IW. Если хотя бы половина из них примет решение посмотреть матч на рабочем месте, то за время игры, в течение которого они будут отвлекаться от обычных дел, экономика страны понесет ущерб в размере 200 млн евро.

В 2017 году ВВП Германии составил 3,26 трлн евро, так что 200 млн евро - ущерб не слишком существенный. К тому же эксперт IW Кристоф Шрёдер полагает, что у подобного сценария есть и положительная сторона, заключающаяся в улучшении взаимопонимания с коллегами.