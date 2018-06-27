Новая Армения должна быть сильной страной: президент Армении Армен Саркисян

Находящийся в США с трехдневным визитом президент Армении Армен Саркисян 26-го июня принял участие в приеме, посвященном 100-летию Первой Республики Армения, в Сенате. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Саркисян представил роль и значение Первой Республики, придал важность дружественным отношениям между Арменией и США и необходимости их углубления.



"Наш месседж ясен. Мы должны победить. Мы не только можем построить новую Армению, она должна быть сильной страной, который бы мы гордились, а также гордились бы тем, что мы армяне", - отметил Саркисян.



В приеме приняли участие несколько сотен членов армянской общины, прибывших с разных концов страны, члены Конгресса и Сената, высокопоставленные чиновники административного аппарата США.

Как сообщалось ранее, прибывший с 3-дневным визитом в США президент Армении Армен Саркисян выступил 26-го июня в Вашингтоне перед членами Конгресса и Сената во время приема, посвященного 100-летию Республики Армения и установления армяно-американских дипломатических отношений.

Как передает «Арменпресс», мероприятие, организованное совместными усилиями посольства Армении в США, комитета Айадата Восточной Америки и Вашингтона, завершило череду празднований, посвященных 100-летию Республики Армения.

В мероприятии принимали участие члены армянской общины из различных штатов США, члены Конгресса и Сената США, высокопоставленные члены администрации США.

Президент Армении Армен Саркисян прибыл 26-го июня в Вашингтон, где он примет участие в ежегодном фестивале «Смитсоновского института» «Национальная жизнь», где в этом году будет представлено армянское национальное наследие.