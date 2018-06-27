Объясните этой ассамблее – почему вы вновь скапливаете на границе оружие: Арпинэ Ованнисян – азербайджанскому делегату ПАСЕ

Зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян ответила на заявление азербайджанского делегата ПАСЕ Севиндж Фаталиевой в связи с выборами в Армении. Как передает «Арменпресс», зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян сказала, что в ПАСЕ она выступает в качестве руководителя армянской делегации, и ни одно из ее выступлений не касалось Азербайджана.

«Однако вчера одна из азербайджанских коллег высказала мысль, которой не могу не коснуться. Г-жа Фаталиева настолько радужно отзывалась о прошедших в Азербайджане выборах, пытаясь, очевидно, понравиться руководству своей страны, что отметила следующее: «Мы даже не обсуждаем выборы в Армении, которые посчитали прозрачными и демократичными, однако через некоторое время армянский народ восстал против так называемых «легитимных властей», и начались массовые демонстрации»,- сказала зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян, добавив, что совсем не новость, когда азербайджанские коллеги начинают говорить об Армении, пытаясь отвлечь внимание от их собственных проблем.

«Тем не менее, не откликнуться означало бы проявить несправедливость по отношению к моей стране. Действительно – все международные организации оценили выборы в Армении прозрачными и демократичными, какими они и были, однако, когда через некоторое время ситуация в стране изменилась, ожидания народа оказались оными, то правительство и премьер подали в отставку и мирно передали власть, что является достижением и говорит о зрелости демократии в Армении»,- сказала зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян, добавив, что это явление кажется невероятным для «алиевского» восприятия. «В вашей системе ценностей вы не поймете меня. Возникает вопрос – за что вас должны восхвалять? Все знают, что творится в вашей стране с правами человека, политическими свободами. Однако вы являетесь исключительной страной, и не только тем, что вовлечены в разнообразные международные скандалы, но и тем, что привнесли свои «ценности» в ПАСЕ, сумели отравить систему ценностей этой организации. Это не оценки – это уже факты. Честно, я думаю, что в Азербайджане есть люди, озабоченные будущим своей страны. Я обраэаюсь к ним: неужели вы думаете, что ваша демократия безопасна, что у вас нет проблем? Если да – то «всего вам доброго». Помните, то что оказалось возможным и произошло в Армении – невозможно представить в Азербайджане»,- сказала зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян.

По поводу вечных спекуляций по вопросу Н КР она сказала, что действия Армении показывают, что она стремится к мирному решению конфликта. «И я бы просила вас объяснить этой ассамблее – почему вы вновь скапливаете на границе оружие и боеприпасы? Готовитесь к войне?...Хочу подчеркнуть – не надейтесь на наши внутриполитические разногласия. Мы поддерживаем нашу власть, наше национальное единение, безопасность, самобытность, достоинство, демократию и верховенство права »,- сказала зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян.