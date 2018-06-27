Попытки политизировать деятельность ОЧЭС неприемлемы: замминистра ИД Армении

В Ереване 27 июня проходит заседание совета министров ИД стран Организации черноморского экономического сотрудничества. Как передает «Арменпресс», в своем выступлении перед прессой после завершения заседания замминистра ИД Армении Карен Назарян заявил, что некоторые попытки политизировать деятельность ОЧЭС неприемлемы.

«Организация черноморского экономического сотрудничества является экономической региональной организацией, поэтому мы считаем, что некоторые попытки политизировать деятельность ОЧЭС, путем принятия документов политического характера, неприемлемы, что, кроме того, противоречит уставу организации и превышает полномочия ее членов»,- сказал он.

Как заявил замминистра ИД Армении Карен Назарян, в этом отношении особенно отличается в последние годы ПАЧЭС, в рамках которой были приняты политические заявления и декларации. «Об этом сегодня я имел случай поговорить с представителями стран-участниц»,- сказал он.

В Ереване 27 июня проходит заседание совета министров ИД стран Организации черноморского экономического сотрудничества. Как передает «Арменпресс», прибыли представители всех стран ОЧЭС, в том числе, замминистра ИД Азербайджана Махмуд Мамад-Гулиев, начальник управления всестороннего экономического сотрудничества МИД Турции Омер Гюджук. В ходе заседания председательство в ОЧЭС от Армении перейдет Азербайджану. Замминистра ИД Армении Карен Назарян и генсек ОЧЭС Майкл Кристидес выступят с заявлениями.

Членами ОЧЭС являются Армения, Албания, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, РФ, Сербия, Турция и Украина.