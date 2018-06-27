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Алексис Оганян находится в Армении


Сооснователь популярного американского онлайн-портала Reddit, предприниматель и супруг звезды мирового тенниса Серены Уильямс – Алексис Оганян – находится в Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом Алексис Оганян сообщил в своем Instagram.

Опубликовав фото, сделанное на лоне природы в Армении, он написал: «Уже 24 часа в Армении. Следите за дальнейшим развитием событий».

24 hours in Hayastan.  Follow along.

A post shared by Alexis Ohanian Sr. (@alexisohanian) on

Позднее он посетил рынок и опубликовал еще фото, на котором запечатлены фрукты и овощи, абрикосы, попробовав которые он написал Instagram: «Визит на рынок. На фото не видны вкусные абрикосы. Мы известны своими консервами. Мой отец делал консервы на зиму. Думаю, вопрос времени – когда начну это делать я».




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