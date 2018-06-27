В Программе среднесрочных расходов мы должны попытаться представить наши общественные, национальные и общенациональные устремления: Никол Пашинян

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание постоянно действующего Высшего совета по разработке Программы среднесрочных государственных расходов в Республике Армения. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, были обсуждены и утверждены закладываемые в основу проекта Программы среднесрочных государственных расходов в Республике Армения на 2019-2021 гг. основные макроэкономические показатели и налогово-бюджетные рамки.

До начала обсуждения премьер-министр, в частности, отметил: “Я хочу констатировать следующее: на самом деле формирование, разработка программы среднесрочных расходов является довольно продолжительным процессом, который начался в одной политической ситуации и заканчивается в иной ситуации. Наша задача – в результате обсуждений понять, во-первых, нынешнюю объективную ситуацию и перспективы. Во-вторых, мы должны попытаться представить в Программе среднесрочных расходов сегодняшнюю новую политическую ситуацию и вытекающие из нее наши общественные, национальные и общенациональные устремления. Надеюсь, сегодняшнее обсуждение в этом плане будет эффективным. Мы также ограничены сроками, но должны постараться максимально эффективно работать за этот короткий промежуток времени, чтобы иметь не только реалистичную, но и оптимистичную Программу среднесрочных расходов.

Оптимизм и реализм раньше использовались в Армении в качестве антонимов, и теперь основная задача для нас и нашего правительства – сделать оптимизм и реализм синонимами. В этом смысле Программа среднесрочных расходов является наиболее важным инструментом для решения этой проблемы”.