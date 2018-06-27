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В Южно-Камчатском заказнике медвежонок сделал первое "видеоселфи"


Медведица с полуторагодовалым медвежонком сделали первое "видеоселфи" на новую автоматическую камеру с функцией видеозаписи в Южно-Камчатском заказнике. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Кроноцкий заповедник.

Видеоловушку поставили в окрестностях Курильского озера, она сработала на движение медведей. Приведя аппарат в действие, медведица продолжила шествие, а малыш, заинтересованный незнакомым предметом на тропе, заглянул в объектив.

Это первое видео, полученное на этой особо охраняемой природной территории с помощью камеры.




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