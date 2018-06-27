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Правительство Армении определит в качестве резиденции аппарата премьер-министра Армении Баграмяна,26 и Дом правительства Армении номер 1


Правительство Армении определит в качестве резиденции аппарата премьер-министра Армении помещения по адресам Баграмяна,26 и Дом правительства Армении номер 1, площадь Республики. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в повестке заседания правительства Армении на 28-е июня.

В обоснвании решения приводятся соответствующие пункты закона о деятельности госорганов и решения правительства Армении.


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