Правительство Армении определит в качестве резиденции аппарата премьер-министра Армении Баграмяна,26 и Дом правительства Армении номер 1

Правительство Армении определит в качестве резиденции аппарата премьер-министра Армении помещения по адресам Баграмяна,26 и Дом правительства Армении номер 1, площадь Республики. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в повестке заседания правительства Армении на 28-е июня.

В обоснвании решения приводятся соответствующие пункты закона о деятельности госорганов и решения правительства Армении.