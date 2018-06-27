Facebook разрешит рекламировать криптовалюту

Социальная сеть Facebook разрешит рекламировать на своих страницах криптовалюту, однако сохранит запрет на рекламу ICO (Initial Coin Offering - первичное размещение криптоактивов). Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник один из руководителей администрации соцсети Роб Лезерн.

"В январе мы объявили о новой политике с целью запрета рекламы, направленной на продвижение финансовых продуктов и услуг, которые зачастую связаны с введением в заблуждение или обманными практиками рекламного продвижения, такими как бинарные опционы, ICO и криптовалюты", - отметил он в своем блоге.

По словам Лезерна, в последние месяцы соцсеть "изучала, как лучше всего изменить эту политику, чтобы позволить размещать некоторую рекламу и одновременно убедиться, что она безопасна". "В результате, начиная с 26 июня, мы будем обновлять наши правила, чтобы разрешить рекламные объявления, направленные на продвижение криптовалют и связанного с ними контента от заранее одобренных рекламодателей", - отметил директор. "Однако мы продолжим запрещать рекламу, которая направлена на продвижение бинарных опционов и ICO", - добавил он.

В январе администрация Facebook запретила рекламировать в соцсети криптовалюту.