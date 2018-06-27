Полиция раскрыла случай хищения крупной суммы руководителем общины Малишка

26 июня в ГУБОП поступила информация о махинациях со стороны руководителя общины Малишка. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. Согласно поступившим сведениям, злоупотребляя должностным положением, староста оформил жену и двоих сыновей тренерами в подведомственной спортшколе с окладом в 800-900 тысяч драмов.

В ходе проверок выяснилось, что в 2016-17 гг на проведение ремонтных работ было выделено 29 млн драмов. Работы были проведены частично, а большая часть суммы была присвоена руководителем общины Малишка.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.