Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июнь

МЧС Армении рекомендует избегать прямых солнечных лучей


МЧС Армении предупреждает, что 27-го июня индекс ультрафиолетовых лучей ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На территории РА

Днем 27-го, с 28-30 июня и 1-2-го июля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха 27-30 июня постепенно повысится на 4-5 градусов, затем существенно не изменится.

В городе Ереван

Днем 27-го, с 28-30 июня и 1-2-го июля ожидается погода без осадков.


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