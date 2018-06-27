В Армении снайперы ЮВО начали осваивать новые тактико-специальные нормативы

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках тактико-специальных занятий новобранцы приступили к освоению новых нормативов подразделений снайперов, разработанные по полученному опыту современных вооруженных конфликтов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на высокогорном полигоне «Камхуд» инструкторы обучат снайперов новым упражнениям в парном ориентировании, поиску, обнаружению и уничтожению наиболее важных целей, имитирующих живую силу условного противника в горно-лесистых условиях местности.

В ходе выполнения практических стрельб по динамическим целям на дальности до 2 тыс. метров молодые снайперы в течение месяца будут совершенствовать навыки маскировки, в том числе тепловой, защищающей от тепловизионных прицелов условного противника.

Основное внимание уделяется привитию снайперам мастерства стрельбы в экстремальных погодных условиях, с использованием современных модификаций винтовок СВД «Драгунова» и бесшумного специального оружия «Винторез».

На полевых занятиях по снайперской подготовке принимают участие около 200 военнослужащих ЮВО.