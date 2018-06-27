Спутниковые снимки показали, что Северная Корея модернизируют ядерный центр в Йонбене

Снимки, полученные со спутников на прошлой неделе, свидетельствуют о работах по модернизации северокорейского ядерного центра в Йонбене. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

Согласно данным со спутников, КНДР быстрыми темпами возводит в этом центре новую насосную установку для охлаждения реактора, завершено строительство резервуара с водой для охлаждения.

Однако неясно, функционирует ли сейчас реактор в Йонбене, уточняет The Hill.

В свою очередь на сайте 38 North отмечается, что сотрудники ядерного центра будут продолжать обычную деятельность вплоть до получения распоряжений от лидера КНДР Ким Чен Ына.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что в КНДР уже начались мероприятия по свертыванию ядерной программы.

В конце мая власти КНДР подтвердили информацию о полном демонтаже полигона для ядерных испытаний "Пунгери".