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«Горячая линия» СНБ будет работать под кодом «191»


КРОУ Армении, учитывая обращение СНБ Армении, на заседании 27-го июня приняла решение о предоставлении особой службе ЗАО «ВЕОН Армения» СНБ Армении – с целью организации услуги «Горячая линия», кода «191». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба КРОУ Армении.


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