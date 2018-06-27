Число номинантов на премию Grammy в основных категориях увеличат до восьми

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США решила увеличить число номинантов на премию Grammy в основных категориях - с пяти до восьми. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник журнал Billboard.

По его данным, нововведение коснется ключевых номинаций, образующих так называемую "большую четверку" - "Запись года", "Песня года", "Альбом года" и "Лучший новый исполнитель".

Как отмечает Billboard, речь идет об одном из самых значимых изменений в присуждении премии с момента ее основания почти 60 лет назад. До этого число номинантов в основных категориях всегда ограничивалось пятью. Новые правила вступают в силу немедленно, и уже на следующей, 61-й по счету церемонии в каждой из категорий "большой четверки" будет по восемь претендентов на победу.

"Это даст больше возможностей для широкого признания в рамках этих важных категорий и предоставит больше гибкости нашим голосующим членам, когда им предстоит принимать зачастую трудные решения о награждении лучших из лучших в музыкальной индустрии за год", - отмечается в предоставленном журналу заявлении президента Академии Нила Портноу.

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США была основана в 1957 году, а первая церемония вручения Grammy состоялась 4 мая 1959 года. В числе первых обладателей статуэток были такие исполнители, как Элла Фицджеральд (1917-1996) и Фрэнк Синатра (1915-1998). 61-я церемония вручения Grammy пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в феврале 2019 года. Объявление номинантов состоится в конце 2018 года.