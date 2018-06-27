«Гаянэ» на сцене Большого театра: Армен Григорян и взлет армянского балета

Армянский балет находится на высоком качественном уровне. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал балетмейстер Театра оперы и балета имени Спендиаряна, руководитель балетной труппы, заслуженный деятель искусств Армении Армен Григорян. В Театре оперы и балета имени Спендиаряна он работает с 1980-х, а последние 11 месяцев стал руководителем балетной труппы театра.

Балетный фестиваль, посвященный Араму Хачатуряну

Недавно Театр оперы и балета имени Спендиаряна орханизовал балетный фестиваль. Во время балетного фестиваля, посвященного 115-летию со дня рождения Арама Хачатуряна, были представлены такие спектакли на его музыку, как «Спартак», «Гаянэ», «Маскарад». Это был эксклюзивный показ всех 3 его балетов, которые, хотя и ставятся на различных сценах, однако впервые прошли в ансамбле. «Спартак» - постановка Григоровича, «Гаянэ», «Маскарад» - постановки Вилена Галстяна.

«Гаянэ» на сцене Большого театра

24-го июля мы повезем «Гаянэ» в Москву, где балет пройдет на сцене Большого театра. Это большая честь для Армении.

Солисты Сюзанна Пирумян, Мери Ованнисян, Сона Варданян, Севак Аветисян, Рубен Мурадян, Ваагн Маргарян, Размик Марукян... мы имеем танцоров мирового уровня, и я не преувеличиваю.

Взлет армянского балета

Армянский балет находится на высоком качественном уровне. Свидетельством тому – аплодисменты зрительного зала, оценки зарубежных критиков.

Будущее балета – светлое, у нас хороший потенциал, надо только правильно работать.

Победы танцоров

Недавно артист нашего театра Ваагн Маргарян завоевал на международном конкурсе в Латвии 2-е место. Размик Марукян вернулся с призом из США. Раффи Галстян завоевал на международном конкурсе в Таллине 3-е место.

Проблемы отрасли

Первая проблема – финансовая, будут финансы – будут новые постановки, есть все остальное – исполнители и постановщики, нет только денег.

Худрук и директор Театра оперы и балета имени Спендиаряна Константин Орбелян думает о будущем театра и делает много хорошего. Например, в Китае мы получили в подарок балетные костюмы, только благодаря его личным связям.

«Лебединое озеро» - спектакль мечты

Сейчас мы репетируем балет «Щелкунчик», хотим поставить в концертном исполнении, из-за недостатка финансов ставим только второй акт. Параллельно ставим танцы в опере «Кармен». Если будут деньги – хотел бы поставить «Лебединое озеро», так же как «Щелкунчик».

Роза Григорян